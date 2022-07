Müüja, blogija, sekretär: neid töid tegid printsessid ja kuningannad enne abiellumist

Paljud naised unistavad printsiga abiellumisest, et elada luksuslikus palees, riietuda kaunilt ja et ei peaks tööl käima. Viimane on muidugi liialdatud: kuninglike perekondade esindajad ei käi tööl küll tavapärases mõttes, kuid neil on kohustused – näiteks esindada kuninglikku perekonda üritustel või osaleda heategevuslikes algatustes.

Huvitav on aga see, et mitte kõik printsessid ja kuningannad pole sündinud kroon peas. Paljud on pärit tavalistest peredest, mis tähendab, et kunagi oli neil kõige tavalisem töö. Milline? Sellest me all kirjutamegi.