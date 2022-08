PILDID ⟩ Printsess Diana nimetas seda tüdrukut oma tütreks: kes ta on ja mis temast saanud on?

Postimees Naine kollaaž. Vasakul on illustratiivsel eesmärgil kujutatud India tüdruk, kelle nimi ei ole Avanti Reddy. Loo sees on pilt Avanti Reddyst lapsena ja täiskasvanuna. Paremal printsess Diana.

Vähesed teavad, et printsess Dianal oli Indias tüdruk, keda ta oma tütreks nimetas. Printsess Diana hukkus traagiline õnnetuse tagajärjel, kuid kes see tüdruk on ja mis temast saanud on?