Mähkmetes teismelised ja kinniseotud kätega lapsed: Ukraina jõhkrad lastekodud

Ukrainas elab lastekodudes umbes 100 000 last ja noort, kuigi paljud neist pole tegelikult orvud ega vanematelt ära võetud. Asutused muutusid sel aastal ülerahvastatuteks, kui hakati vastu võtma Vene sissetungi eest põgenevaid isikuid.

Epilepsia ja õpiraskustega kimpus Vassili Velõtško oli seotud pingi külge ja kandis mähkmeid, kui BBC tema lastekodu külastas. 18-aastane noormees kõigutas jalgu ja röökis, kui võttegrupp teda filmis. Lastekodu töötajad tema karjetele ei reageerinud. Noormehe vanemad rääkisid BBC-le, et Vassili kannatab krampide all ja võib muutuda agressiivseks.

Paar pihtis, et neil polnud muud valikut, kui oma pojast loobuda, sest Ukrainas puuetega inimesi ei toetata. Kuigi ta ütles, et on asutusele tänulik, ütles ema Maryna: «Meie puuetega lapsi ei tohiks ühiskonnast eemale peita.»