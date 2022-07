2000ndate moeröögatused, millest on võimatu mööda vaadata

Olgugi maailm muutunud ja võimalused kiirustamiseks enneolematult soodsad, inimene ise on muutunud märksa vähem. Mis siis, et meil on nüüd võimalus kogu elu tuulekiirul maha rallitada, nii et pole mahti midagi märgata, kogeda ega tunda. Me ei tee seda. Sest me ei taha! Kust ideid nopitakse? Millised moeasjad täna ilma teevad?