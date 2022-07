Kõigil on juhtunud, et viskad musta värvi lemmikpluusi selga ja siis märkad, et rõivaesemele on deodorandist tekkinud valged triibud. Plekist võib olla üsna tüütu lahti saada, sest paljud deodorandid ongi ju tehtud mõttega, et need püsiksid hästi. Mida siis teha?