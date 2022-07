Liina Randpere: mina usaldan inimesi, kuni nad ei ole vastupidist tõestanud

Väärika sündmuse, mis toimus paar nädalat tagasi, korraldas Läti agentuur, asju ajas uus projektijuht ning Liina soovis näidata end väga heast ja tublist küljest. Naine elab Padisel, kus seadis end valmis nagu tavaliselt ja sõitis tunnikese Tallinnasse. Umbes viis minutit enne kohalejõudmist turgatas talle pähe: «Issand! Mul jäi seelik maha! Koju. Voodi peale. Täitsa tuksis!» See ei olnud üritus, kuhu minna suvalise riietusega, seega oli vaja kiirelt mõelda, mida teha. Judinad jooksid juba üle selja, sest poodi enam ei jõudnud ja ka mees ei saanud aidata. Liina kirjeldab lahenduse leidmist nii: «Minut-kaks istusin, lasin ketastel oma peas käia ja mõtlesin välja, et tuleb kirjutada Padise Facebooki gruppi.» Nii läkski suurte tähtedega ja rasvases kirjas appihüüd sotsiaalmeediasse. «Kui ma olen kuulnud mingite gruppide kohta, et tegemist on vingugruppidega, siis Padise grupi kohta seda kindlasti öelda ei saa,» kinnitab Randpere, sest umbes kolme minuti pärast helistas üks naisterahvas, et tema liigub kohe-kohe Padiselt Tallinnasse. Kui nüüd võib tunduda, et mure sai lahenduse, siis päris viperusteta edasi ei läinud. Kuna mees kodus telefonile ei vastanud, et jäänud Liinal muud üle, kui abipakkujale, keda ta ei tundnud, tagasi helistada. Kõne sisu seekord üpris isiklik: «Sa tead, kus ma elan? Mine minu maja ette, uksest sisse magamistuppa, voodi peal on seelik.» Väikeses kohas elades on üpris loomulik, et teatakse, kus keegi elab ja inimeste usaldamise kohta ütleb loo peakangelane: «Mina usaldan inimesi, kuni nad ei ole vastupidist tõestanud.» Abivalmis naine läkski seelikule järele, suunas oma abikaasa läbi Tallinna tipptunni Liinani sõitma ja kõik läks õnnelikult. Ta sai 10 minutit enne üritust vajaliku osa kostüümist selga ning üritus algas, nagu poleks midagi juhtunud. Abivalmis perele tegi Liina Randpere hiljem tänutäheks kingituse, sest tema jaoks ei olnud tegu lihtsalt seelikuga. «Uskumatu, kuidas üks litritega seelik võib nii palju jama tekitada!» võtab ta tõestisündinud pöörase loo kokku.