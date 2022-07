TERVISEKS! ⟩ Kaks saja-aastast naist nimetasid veini, mida tuleb juua, kui tahad kaua elada

Edna Simpkins ja Hilda Tonkins tähistasid Kentfordi hooldekodus oma sünnipäevi, ümbritsetuna sõpradest ja perest. Simpkins sündis 7. juulil 1922 ja Tonkins 16. juulil. Juubilarid usuvad, et vein on aidanud kaasa nende pikaealisusele, ja mõlemad nimetasid sama sordi.

Simpkins on pärit perekonnast, kellele kuulus Bedfordshire'is Lutonis väike pubi. Tal on kaks last ja kümme lapselast. Tonkins sündis Londonis ja oli kuulus õmbleja. Isegi kuningliku perekonna esindajad kasutasid tema teenuseid - näiteks on ta prints Charlesile mitu ülikonda õmmelnud.