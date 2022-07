Ansambli Trad.Attack! uus lugu leidis oma õige kõla stuudios vallatledes

Sandra Vabarna sõnul on nende bändil siiani olnud tasakaalus suvi, millesse on mahtunud nii parasjagu puhkust kui ka tööd. Erilisust lisab Tõnu Tubli arvates see, et on saadud jälle reisida, sest külastatud on juba Saksamaad, Šveitsi ja Poolat ning nende maailmavallutuse kaardile lisandub õige pea uus sihtkoht - Rumeenia.

Kuigi stuudioalbum «Make Your Move» ilmus aastal 2020 vahetult enne pandeemiat, siis vahepeal on välja antud kolm kauamängivat: demode album, live-album ja remikside album. Vahepealne periood on olnud põnev, kuid nüüd avaldatakse täiesti värsket materjali. Uue muusikaga on kolmik aktiivselt töötanud alates eelmise aasta lõpust. Jalmar Vabarna kirjeldab tööprotsessi nii: «Käisimegi novembris kuu aega jutti esmaspäevast reedeni stuudios, alustasime kell 10 ja tegime iga päev 6 tundi fokusseeritud loometööd.» Siis võeti väikene paus ja jätkati sama mudeliga heade sõprade juures Clockwork stuudios juba aprillis.

Kui eelmiste albumite puhul on Trad.Attack! korraldanud endale proovilaagreid ja püüdnud ise salvestada, siis nüüd mindi otse «kommipoodi», kus kõik pillid ja võimalused kohapeal olemas. Stuudio ei ole bändiliikmete sõnul odav lõbu, aga seal veedetud aeg on olnud äge ja on saadud muusikaliselt vallatleda. Nüüd on käes aeg hakata tulemust välja andma.

Trad.Attack!'i uus singel «Ella» on Tõnu Tubli sõnul formuleeritud kõigi tänapäeva muusikatööstuse standardite järgi, kuid samas ei ole selles ära kadunud nende oma põhinüanss ehk arhiivisalvestis, milleks seekord on Karksi kihelkonnas umbes aastal 1960 üles võetud karjaselaul «Aja kari siia». Viisijupp oli lühike, nii tuli salm ise luua ja sedaviisi tüüriski loo ülesehitus puhtakujuliseks popiks. Jalmar Vabarna tunnistab, et sihiti Harry Stylesi kõlapilti ning Sandra Vabrarna lisab, et nende pikaajaline agent arvas, et see lugu oleks väga hästi sobinud Eurovisoonile.

«Ella» on esmane sissevaade Trad.Attack!'i järgmisesse albumisse, aga enne tuleb eelmine album korralikult ära saata. Nii ootabki bändi ees esimene laululavakontsert. Täpsemalt 19. augustil Tartu Laululaval ja fännidel tasub kohal olla, sest paljusid plaadi «Make Your Move» lugusid ei saa enam kunagi elavas ettekandes kuulda.