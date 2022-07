Ukraina presidendipaar avaldab mida nad arvavad Putinist ja millises seisus on nende abielu

Teleintervjuu algas Volodõmõri pihtimusega, et nüüd on tal aeg oma abikaasalt andestust paluda. Nimelt ei öelnud ta oma naisele 2018. aastal, et kandideeris Ukraina presidendiks. «Ma unustasin,» naeris mees telestuudios. Hetk hiljem selgitas ta sündmust, mis osutus ajaloolise ulatusega elumuutvaks otsuseks. «See oli meie pere jaoks väga suur otsus.»