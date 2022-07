Just selles vanuses mehed petavad kõige rohkem

Uuringust selgus, et kõige tõenäolisemalt petavad 39-aastased mehed. Teisele ja kolmandale kohale jäid 49- ja 29-aastased mehed – üsna silmatorkav, et petmishimu on suurem enne ümmargust sünnipäeva. Tundub, et uus aastakümme tekitab hirmu ja vajadust midagi muuta. Muide, uuring näitas sarnast tendentsi ka küsitletud naiste seas, kirjutab Cosmopolitan.