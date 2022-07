Üllatav põhjus, miks silmad kuivaks muutuvad

Ripsmetušši peale kandes sellele ilmselt kuigi palju ei mõtle, kuid ärgem unustagem, et ripsmed on eelkõige funktsionaalsed. Neil on väga oluline eesmärk: kaitsta silmi mustuse ja tolmu eest ning hoida need niisutatuna. 2015. aastal ajakirjas Journal of The Royal Society Interface avaldatud uuringu järgi suunavad ripsmed tuule silmadest eemale. Oled pühkinud tuulise ilmaga lakkamatult pisaraid? Mõtle, kui see oleks nii ka kerge tuulekese korral!