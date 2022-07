Ameerika ühendriikides Louisianas Lafayette'is siseneds pitsakuller isetult lausleekidesse mattunud hoonesse ja päästis sealt viis last. Uudist vahendab Daily Mail.

11. juuli kesköö paiku sõitis 26-aastane kuller Nicholas Bostic läbi linna, kui nägi põlevat maja. Ta peatus, et tuletõrjesse ja päästeametisse helistada, kuid avastas, et on telefoni koju jätnud. Pikemalt mõtlemata ja oma elu ohtu seades tormas mees hoonesse.