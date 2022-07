Enamiku jalaprobleemide põhjus peitub su enda kingade sees

Soome jalaarst Veera Keltanen ütles, et kõige sagedamini põhjustavad probleeme halvasti valitud jalanõud. «Peaaegu kõiki jalaprobleeme saaks ära hoida, kui ei oleks moodsaid jalatsimudeleid,» ütles ta väljaandele MeNaiset . Vastupidiselt levinud uskumusele ei tohiks Keltaneni sõnul jalatseid valida selle järgi, mis toetaks jalga, vaid vastupidi: jalats ei tohiks jalga toetada. See võib paljude jaoks olla hõõrumise põhjuseks.

Jalats peaks olema võimalikult pehme, kerge ja mugav. Hea jalatsi tunneb sageli ära selle järgi, et see tundub jalas esimesel proovimisel mõnus. Jalanõusid peaks poes korralikult proovima, nii seistes kui kõndides. Ei tohiks mõelda, et jalavari tuleb sisse kanda, enne kui end selles hästi tundma hakkad.