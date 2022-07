RÕÕMU-UUDISED FÄNNIDELE ⟩ Varsti saab ülikoolis Harry Styles'i õppida

CNN-ile rääkides ütles Valencia, et Styles on üliõpilastega vesteldes sageli jutuks tulnud. «Ma ei oska öelda, kui palju vestlusi olen viimase kahe aasta jooksul õpilastega pidanud, mis algasid ühisest armastusest Harry muusika vastu, kuid mis läksid kiiresti üle suuremateks ühiskondlikeks aruteludeks,» rääkis ta. «Eneseväljendus, heatahtlikkus ja oskus ennast mugavalt tunda on suur osa Harry sõnumist,» ütles Valencia. «Paljud inimesed, mina kaasaarvatud, tunnevad, et nad on koos temaga üles kasvanud – ja nii see idee sündiski.»