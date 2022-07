A-punkt on uus G-punkt! See erogeenne tsoon kutsub esile multiorgasme

Kui G-punkt on leitud, tuleb veel veidi sügavamale kaevuda ja jõuadki A-punktini. See asub samuti tupeseinal, emakakaela lähedal. Stimulatsiooni jaoks tähendab see, et peenis, vibraator või dildo peab tungima üsna kaugele tuppe. A-punkti avastas 1993. aastal Malaisia günekoloog Chua Chee Ann.