KAS KA SINA? ⟩ Suvesigadused, mida paljud teevad

Suvesigadus number 3: seltskondlikust vastutusest viilimine

Kõige kurvem tõik suvest on rumalad õnnetused, mis oleks võinud olemata olla. Sagedane korduv põhjus on alkoholi või uimastavate ainete mõju, mille all minnakse veekokku, istutakse autorooli või võetakse muid ebamõistlikke riske. «Ise oli süüdi,» on kerge öelda. Ongi, aga pea alati on napsuringis ka sõbrad. Vintis vennalt mõistlikkust oodata on üsna lootusetu, see on koht, kus sõber peaks käe ette panema. Vahel näib vastutus hajuvat – seal on ju teisigi, miks siis mina vastutan. Tegelikult on asi lihtne – oled kohal, järelikult vastutad. Tõsi, jokkis «härja» tagasi hoidmine tegemast midagi, mida ta on nõuks võtnud teha, on selsamal hetkel ebameeldiv, lootusetu ja konfliktne tegevus. Tõenäoliselt teenid teise pahameele. Aga sama tõenäoliselt päästad ta elu. Need kaalud pole ometi võrdsed! Kes vähegi peast selgem, hoidkem kallid kaaslased veest ja roolist eemal. Ka siis, kui parasjagu mõni kampaania käimas pole. See on vastutus, millest pole võimalik viilida!