Olena Zelenska: ma palun midagi, mida kunagi varem palunud pole

Olema Zelenska tegi kongressi ees meeleheitliku pöördumise: «Kahjuks pole sõda lõppenud, õudus jätkub. Ma pöördun teie poole nende eest, kes on sõjas hukkunud. Nende eest, kes on kaotanud käed ja jalad ja nende, kes on veel elus ja ootavad oma pere juurde tagasi saamist.»