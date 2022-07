HÄBEMATUSE TIPP ⟩ Lõbustuspargi maskott kiusas ootamatul põhjusel väikelapsi

Peret esindav advokaat B'Ivory LaMarr uurib juhtumit, küsitledes pealtnägijaid ja analüüsides teisi Rosita videoid, mis on internetti üles laetud. Uurimistöö on juba näidanud, et too olukord pole esimene, kus Rosita suhtumine mustanahalisi lapsi nähes muutub – maskott on varemgi keeldunud nendega patsu löömast ja suhtlemast.