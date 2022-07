Briti naine oli šokeeritud, kui tualetipotis äkitselt kaht jalga nägi

22-aastane britt Lucy Jones kaebas märtsis tugevat kõhuvalu, kuid selgitas enda jaoks halba enesetunnet menstruatsioonivaluga. Järgmisel hommikul voodis olles tundis naine, et teda ründab kohene kõhulahtisus ja jooksis tualetti. Seal kuulis ta valju sulpsatust ja avastas, et on sünnitanud lapse, kelle kandmisestki ta teadlik polnud.