KAVAL VÕI RUMAL? ⟩ Niimoodi nihverdavad mormoonidest noored kõrvale keelust seksida enne abielu

Endine kiriku liige Debbie, kes käsitleb TikTokis mormoonide kohta käivaid väärarusaamu, paljastas, et noored otsivad viise, kuidas seksireeglist mööda hiilida. Selleks kasutatakse nn leotamist. See tähendab, et mees paneb oma peenise naise sisse ja hoiab seda seal paigal, tegemata ainsatki tõuget, nii et see ei lähe nende meelest seksina arvesse.

«Nende hormoonid pulbitsevad, nad tahavad seksida, aga ei saa. Nii et nad veenavad end, et kui ma teen lihtsalt seda, siis ei ole see tegelikult seks,» selgitas Debbie. «Kuid leotamine on tõesti veider reeglite väänamine, sest kõik, kes sellest kuulevad, ütlevad, et aga see on ju seks. Kuid sa teed seda vaimset gümnastikat meeleheitest, et veenda, et sa ei teinud midagi valesti.»