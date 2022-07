Ranged reeglid, mida Jennifer Lopezi mehed järgima peavad

Pärast seda, kui Lopez 2004. aastal oma kihluse Affleckiga esimest korda katkestas, on tal olnud mitu tormilist suhet. Aastatel 2004–2014 oli ta abielus Marc Anthonyga, kellega tal on kaksikud Max ja Emme. Aastatel 2011–2016 käis ta oma taustatantsija Casper Smartiga, enne kui ta aastatel 2017–2021 Alex Rodrigueziga semmis ja temaga kihlus.

Lopezi suhteid on varjutanud petmissüüdistused ja muud kuulujutud, seega on mõistlik, et ta paneb paika mõned reeglid, et temaga ei mängitaks.