HALASTAMATUD IDEAALID ⟩ Bella Hadidi loomulik välimus pööras netirahva tülli

Bella Hadidi madala vöökohaga püksid ja napilõikeline topp on justkui loodud kaunite kõhulihaste näitamiseks. Paraku on paljud modelli fännid veendunud, et naine on ebatervislikult kõhnaks muutunud ja ribid siiski läbi naha paistma ei peaks.

«Miks ta roided paistavad, ma ei taha neid näha,» avaldas üks Hadidi jälgijatest arvamust.

Teine fänn arvas, et ilmselt hoiab modell fotograafi nähes alati kõhtu sees, et saledam tunduda, või ta on lihtsalt loomulikult peenike. Igal juhul soovitati naisel leida kiireim toitlustusasutus ja haarata kaasa üks võileib. Küll aga leidus ka neid, kes asusid naist kiirelt kaitsma.

bella hadid out in nyc pic.twitter.com/yEgzQ5TRYf — bella archive (@hadidfiles) July 18, 2022

Hadid on varasemalt enda saledat välimust kommenteerinud ning toonud selle põhjuseks ebarealistlikud ootused, mida moetööstus modellidele juba varajases eas peale surub. Nüüd on hakanud modellid neile ootustele küll vastu seisma, kuid seitse aastat tagasi, kui Bella karjääri alustas, polnud see nii.

Naine meenutab seika, kuidas Saint Laurenti stilist ta paksuks tembeldas, kui ühe mikrosuuruses kleidi lukk Bella seljas kinni ei läinud. «Tagantjärele mõeldes pole Saint Laurenti näidissuurus mõeldudki normaalkaalus inimesele selga mahtuma, kuid siis mõtlesin ikka, et minuga on midagi valesti.»