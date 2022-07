Vähihaiget teeselnud alatu pettur sai kolmekordse vanglakaristuse

Kohus mõistis 38-aastase Ashley Lynn Chavezi süüdi enam kui 160 000 euro omastamises endiselt tööandjalt. Pettur esitas valetõendid, et tal diagnoositi emakakaelavähk ja teeskles rasket haigust. See võimaldas tal jääda «ravi» ajaks vabadusse. California advokaadibüroo lõunapiirkonna andmetel uskus kohtunik, et naine läbib vajalikke meditsiinilisi protseduure.