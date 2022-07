3 rumalat ja väga tavalist võimalust ilusa ilmaga haigeks jääda

Konditsioneer

Salakaval haigeks tegija number üks! Tavaline valem – ilm on kuum, auto päikese käes veelgi kuumemaks köetud. Nii mõnus on konditsioneer põhja lüüa. Ära seda parem tee!

Kuumarabandus

Palavus pole sugugi vaid mõnus ja tore, vaid tõsine terviserisk. Ülekuumenemine on eluohtlik! Eriti ränga ohu lood endale siis kui kuuma käes rasket tööd või trenni teha rügad, alkoholi tarvitad või magama jääd. Sellel aastal on erinevad kuumusest tingitud või võimendatud seisundid surma põhjustajate seas juba arvestataval kohal. Ole mõistlik ja hoia kuumal keskpäeval varju, veepudel ligi!

Kuumus ja suvi võivad ka pea muretult soojaks kütta, aga tasub meeles pidada, et tervisele tähendab see tõsiseid riske.

Puhkusepauk

Sageli tundub, et haigus tuleb kõige ebasobivamal ajal, just puhkuse alguses. See pole kahjuks juhus...

Miks ta tuleb? «Kui inimene on pinge all, siis ei jää kehal aega endasse kogunenud probleemidega tegeleda,» selgitavad inimest ühtse tervikuna käistlevad holistiliste vaadete esindajad. «Aga niipea kui pinge langeb saad kätte selle viljad, kuidas endasse varem suhtunud oled.»

Kui selline asi juhtub, siis ära hakka kangelast mängima ega ausalt välja teenitud puhkust tõvevoodis veedetud ajale ohvriks tooma. Võta haigusleht ja lükka ametlik puhkus edasi. Said selge märgi, et taastumine on just sulle kriitiliselt vajalik.