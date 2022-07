TASUB TEADA ⟩ Mis muudab kuumuse eriti ohtlikuks?

Mitte iga kuumus pole võrdselt talumatu ja tervisele ohtlik. Teadlased on tuvastanud, et inimesele kõige raskemini talutav kombinatsioon on kuumus koos kõrge õhuniiskusega, mid võib nimetada ka «märjaks temperatuuriks», vahendab climatechangenews.com

Tänaseks on teada ka temperatuur, mis märgib palavusega mitte kohanenud inimese jaoks ülemist piiri. See on 33,6 kraadi Celsiuse ja 92,5 Fahrenheiti skaala järgi. Tänased soojakraadid paljudes Euroopa linnades ületavad selle kõrges kaares. Nii Portugalis, Hismpaanias, Inglismaal, Itaalias kui mitmel pool mujal püsib temperatuur 40 kraadi juures ja kõrgemal. Näiteks Ourense linn Hispaanias saavutas äsja 43,2 kraadiga kõigi aegade kuumarekordi.

Hullem alles ees