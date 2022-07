Naine tuli välja kaheaastasest koomast ja paljastas detailselt teda rünnanud kirvemehe

2020. aasta juunis leidsid naabrid kõrvalmajast oma kodus diivanil lamava teadvuseta naise. Wanda Palmeri seisund oli äärmiselt tõsine, tal oli rohkelt raskeid vigastusi ja kogu tema keha oli täielikult verega kaetud. Kohtu sõnul oli naist metsikult pekstud ja kehal oli jälgi rünnakust suure terava eseme, näiteks kirve või matšeetaga. Ta paigutati New Martinsville'i hooldekodusse. Arstid prognoosisid, et suure tõenäosusega ei suuda ameeriklanna enam ärgata.

Eelmisel nädalal sai Jacksoni maakonna šerif Ross Mellenger keskusest kõne, milles öeldi, et Palmer pole mitte ainult ärkvel, vaid tema suhtlemisoskused olid hoolimata tõsisest ajukahjustusest alles. Ta mäletas ja seletas üksikasjalikult, mis temaga juhtus. Naise ärkamist nimetati harulduseks tõendiks ohvri sihikindlusest, elujanust ja tugevusest.

Wanda ütles, et ründajaks oli tema vend, 55-aastane Daniel Palmer.

The New York Post kirjutab, et politsei kahtlustas ka esialgu naise venda, kuid juhtunu pealtnägijaid ega videokaamera salvestisi ei olnud ning mehe süüd ei saadud tõestada. Ohvri ütluste kohaselt oli vend ka varem tema vastu vägivaldne olnud ja 2019. aastal avaldas Palmer isegi Facebooki postituse, kus ta häbistas Danielit tema majja sissetungimise ja vara kahjustamise eest.