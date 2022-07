SAATUSLIK NAINE ⟩ Meghan Markle käis salapärase mehega õhtusöögil ja rikkus tema karjääri

Mõni aeg enne seda, kui Meghan kohtus prints Harryga ja sai Sussexi hertsoginnaks, kohtus daam New Yorgis viibides Põhja-Iirimaa golfimängija McIlroyga. Hertsoginna sai golfariga suurepäraselt läbi – neid kahte on nähtud ka üksteise sotsiaalmeedia kontodel.

Tol ajal levis sotsiaalmeedias jää-ämbri väljakutse, mille eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust amüotroofsest lateraalskleroosist. Joobes Rory McIlroy tegi Meghanile ettepaneku väljakutsest osa võtta, millega naine nõustus. Meghani ainus tingimus oli, et mees tuleb Meghani sõbra korterisse ja kallab ise naisele jää-ämbri pähe. Video tehtud, mindi Fitzpatricki hotelli jooma.

Rory McIlroy on Meghanist seitse aastat noorem.

Järgmisel hommikul saabus McIlroy Ringwoodi golfiväljakule, kus toimus oluline võistlus. Seni karjäärialaselt edukalt esinenud Rory langes 101. kohale. Mees tunnistas, et ei saanud endast eelneva õhtu sündmuste järel parimat anda. Ajalehed sahistasid 2014. aastal, et pealtnägijate sõnul on paar väga lähedane.