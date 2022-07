Ükskõik, mida sa televiisorist näinud oled, lõhenenud juukseotsi ei saa parandada. Teatud tooted küll katavad need ajutiselt, kuid pärast toote kulumist on need tagasi. Selle asemel tuleb hoopiski välja selgitada, kuidas su juukseotsad katki läksid ja mida teha, et seda vältida.