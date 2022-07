ARMSAD PILDID ⟩ Meigita Jennifer Lopez näitab voodis abielusõrmust

52-aastane lauljatar ja näitlejanna jagas Instagrami vahendusel pilti, kus pikutas meigita voodis pärast seda, kui paar laupäeval abieluranda sõudis. Jennifer Lopez ja Ben Affleck sõlmisid abielu vaid kolm kuud pärast uuesti kihlumist ning kannavad nüüd fännide poolt antud ühisnime «Bennifer». Teada on, et Jennifer võtab mehe perekonnanime, saades Jennifer Affleckiks.

Paar šokeeris fänne eelmisel aastal, kui nad seitseteist aastat pärast ebaõnnestunud kihlust suhte taaselustasid. Varasematest abieludest on neil viis last – Benil on endise naise Jennifer Garneriga 16-aastane Violet, 13-aastane Seraphina ja kümneaastane Samuel. Lopez jagab eksabikaasa Marc Anthonyga 14-aastaseid kaksikuid Emme'i ja Maxi. See on Afflecki teine ja Lopezi neljas abielu.