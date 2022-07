LEGEND ON TAGASI ⟩ Britney Spears hakkab jälle muusikat avaldama

Britney jagas hiljuti Instagrami vahendusel videot, kus laulis pesu pestes enda megahitti «Baby One More Time». Küll aga kõlas lugu tavapärasest veidi erinevalt. «Ma pole väga pikka aega oma häält jaganud, võib-olla liiga kaua.» kommenteeris lauljatar ning viitas fännidele, et lugu saab uue versiooni.

Britney avalikustas, et see mõte on tal tegelikult juba kaua olnud ning ta on palunud produtsente neliteist aastat, et uus versioon «Baby One More Timest» ilmavalgust näeks.

«Ma olen 14 aastat palunud seda, mida tahtsin. Teistsugust versiooni «Babyst», kuid produtsendid tegelesid sellega ise. Mõne aja pärast teatasid nad, et seda ei tule ja tegid mulle viieminutilise versiooni neljast remiksitud loost ilma igasuguse koreograafiata. Tegin selle uue versiooni siis ise valmis ja see kõlas vapustavalt,» avab Spears enda pika puhkepausi tagamaid.