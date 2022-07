EKSPERT VASTAB ⟩ Kas pärast raseerimist kasvavad paksemad ja tumedamad karvad?

Vale. Ja see on ka päris loogiline, kui mõtlema hakata. «Kui see oleks tõsi, siis ajaksime iga kiilaneva mehe juuksed maha, et need tagasi tuua,» märkis üks ekspert. Karvade paksus ja tumedus sõltub siiski geneetikast. Raseerimine lõikab maha vaid nahapinnal oleva karvavarre ega mõjuta kuidagi juurt. Karvad võivad uuesti kasvades ajutiselt tunduda paksemad, sest need on lühikesed.