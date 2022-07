TÄNAPÄEVA MUINASLUGU ⟩ Lennureisija armus naabrisse kõrvaklappide juhtme aeglase harutamise tõttu

Mirror kirjutab, et Christina Burton ja Gabriel Solberg nägid esimest korda teineteist ühel varahommikul John F. Kennedy lennujaama reisijate terminalis. Naine ütles, et ta mees viskas üsna tseremoniaalselt oma koti maha ja koputas kutsuvalt selle kõrvale. Naisele selline arrogantses võtmes lähenemine ei meeldinud.

Hiljem selgus, et lennukis istuvad nad kõrvuti istmetel. Pärast selle fakti mõistmist püüdis tüdruk endale võimalikult kiiresti kõrvaklapid pähe panna, et näidata kui hõivatud ta muude tegevustega on ja sel moel võõraga rääkimist vältida. Kuid klappide juhtmed olid sõlmes ja nende lahti harutamine võttis palju aega, Solberg kasutas võimalust ja alustas neiuga jutuajamist.