Stjuardess Andrea Fischbach soovitab vältida kitsaid riideid, et vältida krampe, turseid ja kõike, mis sind võivad hiljem mõjutada. Trombi vältimiseks on oluline võimaldada verel vabalt ringelda, eriti kui oled pikka kasvu, reisid palju või ees ootab pikk lend. Samuti läheb paljudel lennukis kõht punni, nii et seljas võiks olla elastse vöökohaga rõivas. Seega, kitsad nahkpüksid on mõttekam jätta pagasisse.