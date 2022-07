Noor naine suri huuleneedi ebahügieenilisel paigaldamisel saadud veremürgistusse

Naise 47-aastane ema Maria Aparecida de Silva Oliveira ütles, et nakkus sisenes vereringesse ja jõudis ajju. Souza suu muutus väga põletikuliseks, et ta ei saanud tekkinud paistetuse tõttu huuli liigutada. «Suu oli nii paistes, et neeti oli võimatu välja tõmmata,» ütles ta.