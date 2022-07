Advokaat hoiatab: väldi iseteeninduskassat või ole valmis selleks

Advokaat ja suunamudija Carrie Jernigan, kes jagab TikTokis sageli juriidilisi nõuandeid, on väitnud, et kauplused kasutavad turvalindistusi, et süüdistada süütuid kliente varguses. «Kriminaalkaitse advokaadina soovitan hoiduda isekassast,» ütleb Jernigan videos, mis on kogunud üle kahe miljoni vaatamise.

Advokaadi sõnul on kolme tüüpi iseteeninduskassa kasutajaid, keda süüdistatakse vargustes. Esimene rühm on need, kes kavatsevad päriselt varastada. Kuigi kogenud vargad saavad sellega enamasti ikkagi hakkama, on kaaluandurid ja kaamerad muutnud varastamise raskemaks.

Teisse kategooriasse kuuluvad need, kes varastavad kogemata. «Need on inimesed, kes lihtsalt unustasid mingi eseme skaneerida,» jätkas ta, tuues näite, et midagi jäetakse kogemata ostukorvi põhja. Hoolimata süütust õnnetusest esitatakse sellises olukorras sageli süüdistus, sest suured kauplused ei kuluta oma aega ja ressursse, et välja selgitada, kas seda tehti tahtlikult.

Kolmas rühm on inimesed, kes on täiesti süütud. «Enamik neist ei saa päevapealt süüdistust,» selgitas ta. Pigem saab probleem nende jaoks alguse siis, kui keegi poe varade kaitseosakonnas hakkab päevade, nädalate või kuude pärast inventari loendama ja millestki jääb puudu. «Siis hakatakse vaatama läbi turvasalvestusi, et näha, kes on viimati puuduoleva esemega poest väljunud. Ja neil on lihtsaim arvata, et viimane inimene tegi seda,» selgitas ta.

Jernigani sõnul peavad sellised suurkorporatsioonid nagu Walmart esitama väga vähe tõendeid, et saada vandetunnistus süüdistuste kohta. «Süüdistused, mis võivad sind kuni aastaks vangi saata,» hoiatas ta. «Pead kulutama tuhandeid advokaadi palkamiseks ja me peame vaatama läbi kõik videomaterjalid, et püüda kindlaks teha, mida kõike sa sel päeval ostsid.»