Kas oled piirkiirust ületanud? Vaata siit, kui palju sa tegelikult ajaliselt võitsid!

«Piirkiiruse ületamise probleem on meil Eestis päris suur. Kui vaadata peale Transpordiameti poolt tellitud uuringutele, siis selgub, et eelmisel aastal 76% liiklejatest ületasid piirkiirust,» sõnas Sepp.

Uuringu käigust ka selgus, mida kiiruseületajad oma tegevusele selgituseks toovad. «Osad vastasid, et nad ületavad kiirust, sest ka teised teevad seda. Teine levinud selgitus oli seotud möödasõitudega. Siit võiks järeldada, et kui me ühel hetkel jõuame sinna, mil enamus juhte enam kiirust ei ületa, siis ka tavapärased kiirustajad hakkavad vaikselt maha rahunema,» sõnas Transpordiameti esindaja.

«Tasub silmas pidada, et mida kiiremini sõita, seda rohkem aheneb juhi vaateväli. Juht võib eesolevat sõidukit näha hästi, kuid külgede pealt läheb nähtavus järjest hägusemaks. Kui tee peal on metsloom, liiklusmärk või tähtisteave, siis see võib kiirustamise tõttu jääda tähelepanuta,» sõnas ta.

Sepp lisas, et kõvasti gaasipedaali vajutades väheneb võimalus reageerida ohule õigeaegselt. «Peatumisteekond pikeneb ja liiklusõnnetuse tagajärjed võivad olla oluliselt raskemad. Kiiruseületaja ajavõit on tegelikult hästi tühine. Kui meil on maanteel piirkiiruseks 90 km/h, siis see tähendab, et tegemist on maksimaalse sõidukiirusega lubatud teelõigul. Kui selle asemel sõidetakse 100 km/h, siis kümne kilomeetri läbimisel võidetakse vaid alla ühe minuti,» selgitas ta.