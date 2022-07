Lennufirma kaotas kohvri reisija ema tuhaga

Daily Mail kirjutab Austraalia lennufirmast Qantas, kes kaotas reisija ema tuha. Naise sõbranna Annabelle Daniel sõnul oli kohvri kaotanud naine täielikus meeleheites. «Selles on ema tuhk sees... Ta ei näinud oma ema enne tema surma, et hüvasti jätta ega saanud pandeemia tõttu 2020. aastal matustel osaleda.»

Praeguste andmete kohaselt on esemed tollis ja ootavad Sydney lennujaama jõudmist. «Me mõistame, et see on väga ebameeldiv olukord. Me vabandame,» ütles Qantas.