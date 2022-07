Kim Jong-uni salajane tüdruksõber – pornosüüdistustest lavastatud hukkamiseni

Lõuna-Korea luureametnikud tuvastasid, et naine on Hyon Song-wol, Põhja-Korea popstaar ja väidetavalt endine suure juhi armuke. Kuigi Põhja-Korea meedia väitis, et naine oli tegelikult Kim Jong-uni naine Ri Sol-ju, kellega mees 2009. aastal abiellus, ei kadunud süüdistused tema ja Hyon Song-woli vahelisest afäärist.

Hyon Song-wol saavutas riigisisese kuulsuse 2000. aastate alguses ansambli Pochonbo Electronic Ensemble vokalistina. Tema hittide hulka kuulusid veidrad riigimeelsed hümnid, näiteks «A Girl on a Steed» («Tüdruk ratsul»), «Footsteps of Soldiers» («Sõdurite jalajäljed»), «I Love Pyongyang» («Ma armastan Pyongyangi») ja «We are Troops of the Party» («Oleme parteiväed»). Väidetavalt tundis ta aga Kim Jong-uni juba enne seda.