Ajalooline põhjus, miks teksadel on see tilluke tasku

Kuna tänapäeval ei kasuta taskukellasid eriti palju, võib tunduda mõttetu, et need taskud endiselt olemas on. Kuid tegelikult on see seoses Teise maailmasõjaga. Panek selgitas: «Üks huvitav fakt kellatasku kohta on see, et Teise maailmasõja ajal eemaldati kaks nurganeeti, et säästa sõjategevuseks metalli. Needid lisati pärast sõda kellataskutele tagasi.»