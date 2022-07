Marek Sadam täidab suveõhtuid loominguga: see on ilus rännak koos naerupahvakutega

Muusik Marek Sadam saabus raadio Elmar toimetusse traditsioonilisel viisil, koos isetehtud kaneelisaiakestega. «Kuidas siis teisiti - taas küpsetasin teile head ja paremat! Seekord valmisid need võõras ahjus, tegin neid vanemate köögis Suure-Jaanis. Ma loodan, et need said maitsvad,» rääkis ta.

Sadam märkis, et on õnnelik oma kuulajaskonna ning fännide üle. «Päriselt...tunnen, et mul on ikka väga vedanud! Tore on ka see, et mu kuulajaskond laieneb ja seda väga loomulikul teel. Ilmselgelt saab see juhtuda ka tänu raadiole Elmar. Mul on olnud ägedaid kontserte ja tulemas on veelgi,» sõnas Sadam.