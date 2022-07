CAMBRIDGE'IST TALLINNA ⟩ Eestlanna vahetas tippülikooli diplomi üllatava ametikoha vastu

«Kui Tervisekassasse sattusin, sain aru, et see on minu jaoks ideaalne koht. Ülesanded on huvitavad, saab olemasolevaid oskusi rakendada ja riigiasutuses on koguni start-upi tunne.» Tööl on ka oluline eesmärk: tagada tervishoiu toimimine. «Ühesõnaga, mul on väga lahe töö,» teatab naine, sära silmis.