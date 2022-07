5 «parimat» pohmelliravimit, mis teevad asja ainult hullemaks

Peojärgse hommiku iidne reegel on, et kui eelmisel õhtul oli väga äge, siis järgmisel hommikul on väga jube. Kui aga käsi juba sirutab kurgipurgi või õllepudeli järele, võta heaga hoogu maha.

Peavalu, kass kolistab kõndides nagu kondine traavlihobune, käte värisemine, valguskartus – see kõik on tuttav neile, kes on juhtunud alkoholiga liialdama. Nüüd on aeg olemine korda saada, kuid siin on nipp: kõik need meetodid, mida olete ilmselt korduvalt enda peal katsetanud, ei tööta tegelikult.