Kuninganna ranged lauakombed, mille täitmist nõutakse ka kõige pisematelt

Pole üllatav, et ajaloo kõige kauem valitsenud monarhil on reeglid, mida ta soovib, et teda ümbritsevad inimesed täidaksid. Kuninglikul perekonnal, kaasa arvatud kuningannal endal, on rida protokolle, millest nad peavad kinni pidama ja teatud viisil käituma.