Toidufänn Meghan Markle oli sunnitud Harryga abielludes oma lemmiktoidust loobuma

Meghan Markle on tunnistanud, et üks tema lemmikretseptidest on igavesti seksikas pastaroog, mida ta ise valmistab ja mis sisaldab kuhja suvikõrvitsat. Oma põgusa kuningaperega koos oldud aja jooksul tööülesandeid täites pidi ta vältima oma spagettidele ühe väga armastatud koostisosa lisamist.

Prints Harry naisel keelati väidetavalt karpide söömine. See reegel tuli naisele, kes on mereande oma lemmiktoiduks nimetanud, väga halva uudisena. Kui Meghan näitlemisega leiba teenis, rääkis ta ajakirjale The New Potato, et tema ideaalne toidupäev sisaldaks mereannipastat ja õhtu lõpetuseks kokteili nimega Negroni, mis koosneb džinnist, vermutist ja Camparist.