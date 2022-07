PILDID ⟩ Vaata, mida kandsid staarid Valentino uue kollektsiooni esitlusel

Valentino sügistalvine kõrgmoenäitus tähistab Itaalia moemaja uut algust. Alates Maison Valentino loovjuhiks saamisest on Pierpaolo Piccioli kujundanud kaubamärgile uusi väärtusi. Eelkõige keskendus seniste tavade murdmisele eelmise aasta kevadsuvine moenäitus, kus rõivakomplekte esitlesid modellid kümnes erinevas suuruses. Valentino moemaja poolt oli see esimene kord midagi sellist teha, varasemalt oli kasutatud vaid ühes mõõdus modelle. Selle otsusega lõi Piccioli kõrgmoežanri, mis sobib kõigile – enam ei pea olema piitspeenike, et kõrgmoodi kanda.

Tulevast kõrgmoekollektsiooni «Algus» («The Beginning») on Valentino otsustanud esitleda Roomas Piazza di Spagnal, et tutvustada maailmale oma tõlgendusi kunstist, ajaloost ja igapäeva rõõmudest. Moenäituse toimumiskoht, mis tähendab tõlgituna Hispaania väljakut, asub Roomas ning on üks kuulsamaid väljakuid Itaalias. Piccioli jaoks on Rooma eriline paik, kust kõik saab alguse. «Elu, inimesed, meie lood ja identiteedid on siin. Meie kuulume sellesse kohta sama palju kui see koht kuulub maailmale ja Valentinole,» põhjendas Valentino loovjuht asukoha valikut.

Valentino eelmine kõrgmoekollektsioon keskendus erkroosadele rõivakomplektidele, neid oli kollektsioonis koguni 48. Hispaania väljakule saabunud staaride komplektidest on näha, et erkroosa on ka Hollywoodis ilusti omaks võetud – pea iga kuulsus kandis just selles toonis rõivaid.

Anne Hathaway võiks Barbie'ga segamini ajada, kui viimane oleks brünett. Foto: Vincenzo Landi / IPA / Scanpix

Ka mehed võivad roosat kanda. Pildil on Ameerika näitleja Charles Melton. Foto: Vincenzo Landi / IPA / Scanpix

Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour erines massist, kandes lillemustriga plisseekleiti. Foto: Vincenzo Landi / IPA / Scanpix

Caterina De Angelis valis erkroosa kleidi ja kingade juurde klassikalise Valentino Gavarani neetidega käekoti. Foto: Vincenzo Landi / IPA / SIPA / Scanpix

Lauljatar Elodie säras litritest kostüümis. Foto: Vincenzo Landi / IPA / SIPA / Scanpix

Naomi Campbell võlus kaunite vormide ja minimalistlike toonidega. Foto: Vincenzo Landi / IPA / SIPA / Scanpix