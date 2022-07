Ryan Gosling paljastas oma mehelikkuse saladuse

Ryan Gosling võitis kõigi südamed, kui ta mängis Noah Calhouni filmis «Notebook» ja sellest ajast on ta üks Hollywoodi jumaldatumaid mehi. Hiljuti selgus, et Gosling hakkab mängima Keni järgmisel aastal ilmuvas barbifilmis ja kuigi fännid reageerisid teatele erinevalt, ei saa eitada, et kuulsus on 41-aastasena heas vormis.