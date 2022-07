Seksuaalne reaktsioon toimub neljas etapis: erutus, selle kasv, orgasm ja lahendus. Orgasmijärgses etapis on teine orgasm füüsiliselt võimatu. Seksuoloog Chanel Jaali Marshalli sõnul on enamik selle etapi uuringuid keskendunud meestele, mistõttu arvatakse, et naised võivad uuesti ja uuesti orgasmi saada. Tegelikult võivad aga naisedki seda etappi kogeda – kliitor muutub liiga tundlikuks, et jätkata seksuaalset tegevust. Samuti võib see olla psühholoogiline ehk naine kaotab huvi seksi vastu, kui orgasm käes. See võib kesta mõnest minutist tundide või isegi päevadeni.