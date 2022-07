ARST VASTAB ⟩ Kas täis kõhuga tohib ujuma minna?

Arst ütles, kas usk, et täis kõhuga ei tohi ujuma minna, vastab tõele. Selgub, et pole ainsatki meditsiinilist tõendit, et keegi oleks uppunud, sest ei oodanud pool tundi vette minemisega. Väärarusaam sai alguse sellest, et omal ajal usuti, et maos voolab pärast söömist rohkem verd, mistõttu kätesse-jalgadesse hapnikku ei jõua ning inimene upub.