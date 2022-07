Ivo Linna meenutab legendaarset Mati Nuudet: tema huumorimeel oli lausa pöörane

«Minu tänavune suvi on alanud päris suure rõõmuga! Kui aga vinguda, siis pean ütlema, et ega see suur kuumalaine mulle kuigi hästi ei istu. Terve elu jooksul pole taoline kuumus eriti sobinud,» sõnas Ivo Linna raadio Elmar hommikuprogrammis.

Linna lisas, et kuumade ilmadega võtab ta ette hoopis tubaseid tegevusi. «Midagi pole teha. Kui ikka iga päev on 30 kraadi sooja, siis see peletab õuest ära. Nii toimetangi jahedas toas. Need ajad, mil ma sööstsin sellise ilmaga randa, on tänaseks möödas,» rääkis ta.