Eksperdid õpetavad, kuidas pesta rinnahoidjaid õigesti

Kui on õnnestunud leida täiuslik rinnahoidja, siis sooviks, et sel eluvaim võimalikult kaua sees püsiks. Kui pesta rinnahoidjat valesti, siis need venivad välja, värv tuhmub, korvid lähevad loppi ja pesuese ei paku enam mingit tuge. Eksperdid annavad nõu, kuidas rinnahoidjaid pesta nii, et need ei muutuks veninud räbalateks.